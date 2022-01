Médina : Pape Diop dévoile son offre à l'Association des personnes handicapées

Pape Diop, candidat à la mairie de Dakar, visite les handicapés de la Medina

Le leader de la Convergence Démocratique et Libérale (CDL/Bokk Gis Gis) Pape Diop a effectué une descente, ce lundi, dans la commune de Médina (Dakar). Il a rencontré l’Association des Handicapés de cette localité dont le maire est Bamba Fall.





Après une séance de discussions avec les membres de la structure, l’ancien édile de la capitale sénégalaise est longuement revenu sur son offre politique.





Selon Rewmi, Pape Diop dit qu’il accordera une importance particulière à cette catégorie sociale. Comme il a eu à le faire, d’ailleurs, lors de son premier magistère à la Mairie de la Ville de Dakar.