Meeting de BBY à Kaolack : Amadou Lamine Dieng mobilise une foule de militants et réitère son engagement à Macky Sall

Présidé par le Premier ministre Amadou Ba, le meeting régional Benno Bokk Yakaar de Ndiaffate ( département Kaolack) a enregistré un véritable record d'affluence.





Une mobilisation exceptionnelle rendue possible grâce à l’apport de Amadou Lamine Dieng, Maire de Wack-Ngouna et DG de l’IPRES. Avec à la clé une forte mobilisation de jeunes et de femmes, tous, dévoués à la tâche pour soutenir la candidature de Macky Sall qui selon eux, “est le meilleur Président du Sénégal de tous les temps”.





C’est une foule immense qui a accueilli le Premier Ministre Amadou Ba qui a du reste présidé ce méga meeting. Il faut noter, également, la présence remarquable de plusieurs responsables BBY de la région de Kaolack ayant fait le déplacement pour soutenir la candidature de Macky Sall en 2024.