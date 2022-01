Meeting de clôture à Khar Yallah : Le mouvement Sénégal ‘’Sunu Yitté ‘’prêt pour élire Cheikh Bakhoum maire de la commune de Grand-Yoff

Le mouvement Sénégal Sunu Yitté a tenu, ce jeudi 20 janvier 2022, un grand rassemblement à Khar Yallah. Ce, dans le but d’accompagner leur candidat Cheikh Bakhoum, de la coalition Benno Bokk Yakaar au meeting de clôture.





Réuni en masse, le mouvement Sénégal Sunu Yitté, dont Moussa Fall est le président, "a dit oui à la candidature de Cheikh Bakhoum pour une victoire au soir du 23 janvier prochain". Selon le leader de Sénégal Sunu Yitté, soutenir Cheikh Bakhoum, c’est œuvrer au changement de leur localité.





Le mouvement, dit-il, a choisi Cheikh Bakhoum comme candidat à la mairie de Grand-Yoff à travers un programme bien défini.





‘’Nous avons un maire qui a le profil, et surtout les Grand-Yoffois veulent un changement, parce que depuis 1996, Khalifa Sall est la tête de la commune de Grand-Yoff, et il a été réélu en 2009, et il nous a délaissés. Pape Mamadou Mbaye, et d’autres sont venus, depuis lors Grand-Yoff n’a pas changé. Et donc je pense que 17 ans de pouvoir local, ça suffit ! Il faut qu’on essaie de changer et d’essayer avec d’autres comme Cheikh Bakhoum, le choix idéal et qui figure dans la liste de Benno Bokk Yaakkar" soutient-il.





"Avec toutes ces expertises que nous avons et de cette ambition à travers notre programme très riche, nous serons en mesure de développer Grand-Yoff dans les cinq ans à venir ’’, a soutenu Moussa Fall dans la foulée, devant la grande délégation venue l'accompagner.





En effet, le mouvement Sénégal Sunu Yitté se dit très satisfait de cette candidature et compte accompagner le candidat Cheikh Bakhoum aux urnes et l'installer dans le fauteuil de maire.