Méga meeting à Thille Boubacar (Podor) : El Hadji Malick Gaye égrène les réalisations de Macky Sall et étrille l’opposition

El Hadji Malick Gaye égrène les réalisations de Macky Sall et étrille l’opposition

Une mobilisation historique, c’est ce que le maire de Niandane et Directeur Général de l’Agetip a réussi pour son meeting de campagne tenu ce samedi. Une occasion en or saisie par El hadji Malick Gaye pour dire un grand merci au Président Macky Sall pour avoir fait du département de Podor ce qu’il est aujourd’hui. Mais mieux que ça, liste le responsable de l’APR, «de l

a Casamance à Podor, à travers la construction d’hôtels de ville, de marchés, de stades, d’électrification, de pistes, de centres socio culturels….la liste est longue et elle impacte directement le vécu des populations. Donc, rien ne peut nous distraire, ni nous détourner à accomplir le dessein pour le Sénégal du Président Macky Sall qui a fini de rendre à Podor l’étiquette qu’il a toujours portée : un département d’érudition et terre de civilisation lointaine et moderne».





Les Ministres, Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Anne, les maires, Racine Sy, Mountaga Sy, les Conseillers et honorables députés comme Yéta Sow, des notables, et les populations de l’arrondissement, et du département de Podor, bref, tout ce beau monde a rallié Thilé Boubacar pour les besoins de ce grand meeting, synonyme de victoire anticipée de la coalition au pouvoir au soir du 31 juillet prochain.







Du moins, dans le département de Podor qui a toujours dit Oui au Président Macky Sall, El Hadji Malick Gaye compte rééditer le coup. Le Directeur de l’Agetip le confirme dans son discours : «Je vous conseille d’économiser du temps et de l’énergie. Nos populations vont faire la différence entre l’ivraie du populisme et la vérité du terrain». Car, ajoute-t-il, «jamais homme d’Etat n’a eu autant d’ambitions pour l’arrondissement de Thillé Boubacar que Macky Sall. C’est la preuve qu’il sert le peuple, tout le peuple, surtout celui-là, longtemps oublié. Et c'est grâce à sa politique d’équité territoriale que notre arrondissement aussi émerge. En effet, la vieille doléance des populations laborieuses de l’arrondissement de Thillé Boubacar, épine dorsale, s’il en était, de toutes les autres doléances, a toujours été la construction de la route Boubé- Niandane - Guia. Elle concerne trois collectivités territoriales (Ndiayene Pendao-Niandane-Guédé), dont la démographie et les potentialités lui confèrent une dimension sociale et économique viable».





«Pour ces réalisations énormes, Monsieur le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo, cher coordonnateur, nous sommes tellement comblés, que nous n’avons pas de doléances à vous faire transmettre. Nous sommes plus préoccupés à dire merci au Président», ajoute le maire de Niandane.







Qui poursuit : « Nous voulons que vous soyez notre interprète auprès du Président Macky Sall pour lui dire qu’aujourd’hui que nous voulons juste le célébrer dans l’allégresse et magnifier à sa juste valeur son acte de générosité à notre endroit. Aujourd’hui, par le désenclavement de la cuvette de Niandane, il nous relie au reste du Sénégal et nous propulse définitivement dans l’ère de l’émergence. Il est connu et reconnu que notre mentor en politique, est un homme de parole. Rappelez-vous, qu’il avait lui-même tenu à poser la première pierre lors de sa tournée économique matérialisant ainsi le symbole de sa promesse, en présence de Khalifa Abdarahmane Niane et de tous les notables. Les populations convaincues des idéaux de justice et d’équité du Président Macky Sall et qui s’étaient mobilisées comme un seul homme à cette occasion, viennent encore une fois lui dire merci».