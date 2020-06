Menaces contre Aïda Mbodj : Les femmes leaders politiques s'indignent et interpellent Aly Ngouille Ndiaye

Les menaces proférées à l’encontre de l’honorable député Aïda Mbodj ont soulevé des indignations dans la classe politique sénégalaise, notamment au sein des Femmes leaders. En effet, Amsatou Sow Sidibé, présidente de Car/Leneen, Nafissatou Wade, présidente de Convergence Deggu Jef, Elène Tine, coordonnatrice du Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail (Mset) et Maimouna Bousso, présidente de Force citoyenne, ont condamné avec la dernière énergie «ces menaces verbales» dont est victime leur camarade non sans interpeller le ministre Aly Ngouille Ndiaye sur l’urgence d’arrêter ces dérives.





«Nous, Femmes Leaders politiques condamnons fermement les menaces verbales dont est victime l'Honorable Député Aida Mbodj suite au dépôt à l'Assemblée nationale de questions d'actualités. En posant cet acte, notre sœur assume son rôle de représentante du peuple», ont-elles condamné dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Et d’ajouter : «Nous nous joignons à elle pour interpeller le ministre de l'intérieur sur l’urgence d’arrêter ces dérives inacceptables et attentatoires à la démocratie et à l’image du Sénégal».





Selon elles, ces menaces mettent en «danger la sécurité de leur collègue et doivent être rigoureusement sanctionnées».