Mimi Touré appelle les jeunes de Kaolack et du Sénégal à lutter contre la manipulation des consciences et à préserver la paix.

A l’occasion de l’installation du comité électoral départemental de la coalition présidentielle, tout ce que Benno Bokk Yaakaar compte de dignitaires politiques s’est retrouvé à Kaolack en compagnie du chef de la mission de facilitation le Ministre Aly Ngouille Ndiaye. La tête de liste nationale de Benno, en l’occurrence Mimi Touré n’a pas raté l’occasion pour haranguer les militants jeunes venus nombreux des quatre coins du département. L’ancien Premier ministre a appelé la jeunesse à refuser la nouvelle culture de violence qu’une certaine opposition veut installer dans le pays. «aussi bataillez ferme dans les réseaux sociaux pour lutter contre la manipulation des consciences et rejetez la violence tout en empêchant que des personnes mal intentionnées viennent détruire les biens publics et privés » leur dira t-elle. A cette occasion, il a été noté un élan de retrouvailles des différentes tendances de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar qui toutes la main sur le coeur ont clamé leur volonté de travailler ensemble pour une large victoire dans le département de Kaolack.