Mimi Touré : “Si j’étais favorable au troisième mandat, je serai actuellement présidente de l’Assemblée”

Un 3e mandat, point de divergence entre Mimi Touré et Macky Sall

La divergence fondamentale entre le président Sall et Aminata Touré provient du troisième mandat. Pour Aminata Touré face à la presse, ceci est aujourd’hui derrière nous. Le troisième mandat ne doit plus faire l’objet de débat. « Le troisième mandat est impossible juridiquement et moralement. Si j’étais favorable au troisième mandat, je serais aujourd’hui présidente de l’Assemblée Nationale », dit-elle.





Refaisant l’histoire, Aminata Touré rappelle qu’elle a quitté entre 2011 et 2012, les Nations Unies pour soutenir Macky Sall. « C'était pour lutter contre le troisième mandat de Wade. 11 personnes sont mortes. Mamadou Diop a été tué devant nous. J’avais en tant que directeur de campagne de Macky Sall écrit aux Nations unies. Aujourd’hui on parle de troisième candidature plus de 10 ans après ». Pour l’ancienne première ministre, le référendum qui a instauré la nouvelle constitution dit que “Nul ne peut faire deux mandats consécutifs”.