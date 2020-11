Ministère agriculture : Le Budget passe à 170 milliards

Ministre de l'Agriculture Moussa Baldé

Dans le marathon budgétaire pour l’exercice 2021, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Moussa Baldé, va défendre son projet de budget qui est arrêté à la somme de 170 915 801 689 FCFA.





Ce projet de budget est réparti en plusieurs programmes, à savoir la sécurisation de la base productive et développement des infrastructures rurales, l’augmentation de la production et valorisation des produits agricoles, l’accompagnement à la production : financement, recherche, formation et appui-conseil, pilotage, coordination et gestion administrative.





Devant les députés en commission, le ministre a rappelé que depuis 2014, une accélération de la cadence dans l’agriculture sénégalaise a permis des productions records dans les filières prioritaires ciblées et les cultures de diversification.





Moussa Baldé a également souligné la validation du programme agricole 2020 d’un budget de 60 milliards FCFA, avec une ambition de faire passer la production céréalière à 3 000 000 de tonnes au moins pour espérer gagner, à la fin du PAP 2A, la bataille de la souveraineté alimentaire.