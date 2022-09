Ministère des Sénégalais de l’extérieur : Annette Seck Ndiaye décline sa feuille de route

Annette Seck Ndiaye, ministre des Sénégalais de l'extérieur

Dr Annette Seck Ndiaye a pris, hier, les rênes du ministère chargé des Sénégalais de l’extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères.





Le successeur de Moise Sarr a tenu à exprimer sa reconnaissance au chef de l’État Macky Sall qui a porté son choix et sa confiance sur sa propre personne, lors de la passation de service.





D’après Mme Ndiaye, les sujets de l’heure tels que l’immigration, la prise en charge de l’accueil et du séjour des compatriotes sont des priorités ou des sujets d’actualité qu’il faudra « prendre à bras le corps».