Ministère du Pétrole et des Énergies : Le budget 2023 arrêté à plus de 313 milliards F CFA

Vote du budget du Ministère du Pétrole et des Énergies

Sophie Gladima, Ministre du Pétrole et des Énergies, fait face aux parlementaires pour l'examen du budget 2023 de son département. Il est arrêté à 313 635 494 056 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et à 236 835 992 068 F CFA en crédits de paiement (CP).