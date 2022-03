[ Vidéo] Mis en demeure pour conflit d’intérêts : La réponse musclée d’Ahmed Aïdara à Babacar Diagne et au Cnra

Ahmed Aidara apporte la replique à Babacar Diagne et au Cnra

La réponse n’a pas tardé, et force est de reconnaître qu’elle est à la hauteur de la charge. Mis en demeure hier, au même titre que la Sen Tv et Zik Fm où il exerce, le présentateur-vedette de la revue de presse à D-Medias, fraîchement installé dans ses nouvelles fonctions de maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a déversé sa bile sur Babacar Diagne qui, selon lui, "accepte volontiers de jouer le sale boulot pour tous les régimes qui se sont succédé".





Le maire de Guédiawaye, qui présentait ce matin son émission matinale de faits-divers sur Sen Tv et Zik Fm, pointe un deux poids, deux mesures dans la démarche de Babacar Diagne et du Cnra qui sont indulgents avec certains journalistes et intransigeants avec d’autres.

"Ici à D-Medias, Mame Mbaye Ndiaye était candidat sur la liste de Gueum Sa Bopp. Pourtant, il a continué à faire son travail durant la campagne électorale sans être inquiété. Il en est de même pour Seydina Oumar Ba de Walfadjri. Pendant ce temps, Babacar Diagne et son gang de comploteurs s’acharnent sur Ahmed Aïdara, parce qu’il dérange", martèle-t-il.