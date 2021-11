Mohamed Lamine Massaly, "Candidat des sans voix" : "J’ai été choisi par une population frustrée"

Mamadou Lamine Massaly, candidat à la mairie de Thiés-Ouest

Le candidat de Bokk Gis Gis, Mohamed Lamine Massaly, est le premier à avoir déposé son dossier de candidature pour briguer les suffrages des Thiessois dans la commune de Thiès-Ouest. Il se veut le candidat des Thiessois qui doit apporter l'ordonnance salvatrice pour une commune "gangrénée par la mauvaise gestion sur tous les plans", selon lui.





« J’ai été choisi par une population frustrée, une population soucieuse de leur avenir. Rien n'a été fait à Thiès-Ouest. Il n'y a plus de terrain de football ni d'espace vert. Toutes les poches de Thiès ont été vendues. Nos ressources ont été dilapidées... », tonne Mohamed Lamine Massaly qui se présente comme le "candidat des sans voix".





Ainsi, il poursuit, «Quelqu’un qui a des problèmes de dépenses quotidiennes ne peut pas gérer une commune. Avant de régler les problèmes des gens, ils cherchent à s’enrichir d’abord. Et la population est consciente et veut un changement », a-t-il dit avant de rebondir sur ce qu'il convient d'appeler la bataille de Ziguinchor entre partisans d'Ousmane Sonko et ceux de Doudou Kâ.