[Témoignage] Monsieur le Ministre Moïse Sarr, vous savez déjà en quelle haute estime je vous tiens personnellement (Par Amadou Tidiane WONE)

Vous savez déjà en quelle haute estime je vous tiens personnellement. Je n'ai point besoin d'en étaler les raisons sur les réseaux sociaux . Car, tout le monde a constaté votre courtoisie, votre amabilité et votre bonne tenue.



A ce titre vous donniez au sein du gouvernement sortant, la meilleure image du Sénégal que l'on aime: exquise urbanité entre pulaar et serere, fraternité sincère entre catholique et musulmans ! En soi vous êtes un symbole du Sénégal construit patiemment par nos aïeux.



On ressent, dans vos propos ci-dessus, l'empreinte d'une éducation traditionnelle et villageoise qui a produit les meilleurs fruits au bénéfice de la Nation. A l'instar de Sadio Mane, vous êtes ce Sénégal des profondeurs qui a tant de choses à nous apporter !



Dans nos relations, vous n'avez jamais privilégié le prisme déformant de l'appartenance politique. Vous avez toujours mis en avant le droit d'ainesse ainsi que le privilège acquis dans mes fonctions antérieures. Vous répondez au téléphone et aux messages. Vous êtes un grand serviteur de l'état.



Nos vœux et nos prières vous accompagnent donc Monsieur le Ministre!



Vous serez rappelé, très bientôt Inch'Allah à d'autres fonctions.



Mais plus que cela, nos prières ardentes s'adressent au Seigneur des Mondes afin qu'il vous protège en tous lieux et en tous temps.



Je suis fier de vous compter parmi mes rencontres virtuelles les plus fécondes sur les réseaux sociaux !



Bien fraternellement



Amadou Tidiane WONE



Ton buur Hal pulaar qui te dit au nom des siens: Ajaaraama! Gacce Ngalla e ma!