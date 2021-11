Mort de ses éléments dans un accident : Pastef lance une collecte pour les familles éplorées

Collecte de fonds pour les militants décédés

Pour apporter son soutien aux familles de ses éléments décédés, le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a décidé de collecter des fonds. C’est son chargé de communication, El Malick Ndiaye, qui a fait l’annonce sur sa page Facebook.





«Pape Ibrahima Fall, le photographe du président Ousmane Sonko et cadreur de Jotna Media Group, Ama Ndao et Moussa Camara, deux gardes du corps, sont brutalement tombés dans l’exercice de leurs fonctions, le 1er novembre 2021. Une immense perte qui a surpris tout le monde. Les témoignages sont unanimes à leur égard. Ils symbolisent le don de soi pour la patrie, n’attendant rien en retour de leur engagement. Au prix de leur vie, ils étaient tous prêts à veiller à la sauvegarde du projet politique et à la protection constante du président Ousmane Sonko. Ils laissent derrière eux de jeunes familles dans le désarroi et la consternation», écrit-il sur sa page Facebook.