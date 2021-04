Moussa Diaw, politologue : « Au Sénégal, les partis politiques sont devenus un fonds de commerce »

Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'Ugb

Analysant la prolifération des partis politiques au Sénégal (plus de 300), Moussa Diaw, enseignant-chercheur en Science politique à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a fait constater que dans notre pays, les formations politiques sont devenues à la mode. « C’est comme des associations, chaque leader politique a tendance à vouloir créer son parti, s’identifier à son parti, avoir quelque chose qui lui appartient. C’est une priorité privée, c’est la raison pour laquelle il y a une personnalisation de ces partis politiques et une facilité de création qui explique la prolifération de ces partis qui n’ont de sens que de nom », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « C’est devenu un fonds de commerce, de négociation parce qu’on est dans un cadre politique où il y a des coalitions. Donc, quand on a un parti politique, on a une capacité de participer à des négociations politiques et après, quand il y a victoire, il y a redistribution de fonctions, de rôles, de pouvoirs ».









A en croire le politologue, c’est ce qui explique que chaque leader qui quitte un parti, quelle que soit son obédience, essaie de créer son propre parti pour avoir une capacité de négociation. « On monnaie le parti qu’on a créé pour des positions de pouvoir », récapitule M. Diaw, dans Le Soleil, parlant ainsi de "gangrène" à la démocratie.