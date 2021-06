Moustapha Diakhaté sur la tournée économique du PR : ‘’Macky Sall fait de la déambulation politicienne’’

L’ancien chef de cabinet du président de la République, Moustapha Diakhaté, qualifie les tournées économiques de Macky Sall de "déambulation politicienne’’.





"Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, est en train de faire de la déambulation politicienne. Le Sénégal est en train de subir les effets de la pandémie Covid-19, les inondations, l'émigration clandestine avec de nombreux morts et avec les événements de mars dernier, il ne devait pas se permettre de faire cette déambulation dans les régions’’, soutient-il à l’émission ‘’Grand Jury’’ de la RFM.