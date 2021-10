Nafissatou Diouf à l’assaut de la Mairie de Rufisque-Est

Dans le landerneau politique à Rufisque il faudra désormais la compter parmi les candidats à la candidature pour la Commune de Rufisque-Est. Journaliste-Ecrivain mais aussi Enseignante-chercheure, Dr Nafissatou Diouf prône le renouvellement du personnel politique pour accélérer la cadence de la territorialisation des politiques publiques.





On la connaissait sur le petit écran mais Nafissatou Diouf a franchi le cap après des années d’engagement pour la cause des femmes et des enfants. Comptant impulser une gestion participative, elle trouve que « chaque projet doit être élaboré en collaboration avec les populations » qu’elle respecte beaucoup « en tant que candidate et femme politique ».





La Directrice du Partenariat, de la Prospective, du Commercial et de la Communication à TDS-SA sera candidate pour la mairie de Rufisque-Est lors des élections municipales et départementales de 2022 avec son mouvement « Nafi pour Rufisque ». Pour elle cet engagement a commencé depuis des années auprès des jeunes et des femmes. C’est en 2016 que Nafissatou Diouf a fondé l’association Tenguedj Touti Tank à Rufisque d’où ses parents sont originaires. Son credo est « tout pour l’enfance ».





Dans la ville de Mame Coumba Lamba (Rufisque) elle est une référence, particulièrement pour la jeunesse. Difficile pour elle de marcher sans s’arrêter fréquemment pour parler aux uns et aux autres. Soit pour saluer une connaissance soit pour répondre à une question sur sa candidature. C’est avec plaisir qu’elle répond, sans oublier de rappeler aux jeunes électeurs l’importance de leur carte d’électeurs.