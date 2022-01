Ndeye Lobe Lam Madame Diawara, présidente des femmes d'ADK : L'amazone du développement

La tête de liste proportionnelle de la Coalition And/Nawlé And/ Liguey et président des femmes du mouvement And Défar Kaolack (ADK) Madame Diawara née Ndèye Lobé Lam allie avec élégance ces deux postes de responsabilité. Femme actrice de développement et engagée, elle dégage le respect et l’admiration. Son charme fort est de rassembler et massifier la base à la quête de militants avérés au sein de la Coalition And/Nawlé And/Liguey.





Ndèye Lobé Lam se donne à fond pour la massification de la coalition And Nawlé And liguey de Serigne Mboup. Ce n’est pas pour rien que cette femme, actrice de développement a été choisie tête de liste proportionnelle de la Coalition dirigée par Serigne Mboup pour les élections municipales et territoriales à venir. Active, rigoureuse, conseillère municipale depuis 2014 Ndèye Lobé Lam ne rechigne pas à la tâche. Responsable des femmes, elle est chaque jour à la quête de militants pour renforcer le mouvement.





Elle n’attend personne quand il s’agit d’installer les cellules de base. Dans ses actions, elle ne tarde pas de prendre les premières initiatives de mobilisation autour de la Coalition And/Nawlé And/Liguey. Ndèye Lobé Lam a été la première à organiser un grand meeting dans le fief de leur principal adversaire à la quête de la mairie de Kaolack en l’occurrence Mohamed Ndiaye Rahma. Personne attentionnée, cette dame reste déterminée à infliger une défaite cuisante à ce dernier jusque dans leur quartier commun les abattoirs Ndanguane.





« Lors de son meeting le 08 décembre 2021 au terrain Alboury, Ndèye Lobé Lam a fait une démonstration de force, rassemblant toutes les couches de la localité de Ndanguane. Jeunes, hommes, femmes, des ex alliés de l’APR comme Alé Lô. Son discours fort et captivant a séduit tout un chacun. Toutes les quatre grandes bâches et la tribune officielle, mises en place débordaient du monde. Ce jour, elle ne s’est pas empêchée de verser des larmes de joie. Un meeting réussi, qu’elle a osé organiser, devant les menaces de sabotage. Le défi de la mobilisation n’a pas été relevé par leur principal adversaire, qui n’a pas encore osé organiser un meeting de cette envergure », rappelle Maimouna Seck.





Membre de la Coalition And/Nawlé And/Liguey Maimouna Seck témoigne que Ndeye Lobé Lam est véridique et ne se laisse pas faire. Elle voit en elle, une femme émancipée. « Elle croit en elle, tout le temps, elle est présente, elle méne les activités à bien. C’est une femme leader, je vois en elle des qualités qui m’agréent. Personne n’a contesté sa désignation en tant que présidente des femmes. Depuis longtemps, nous avons prôné " And/Nawlé And/Liguey ’’. Elle aime le travail et s’investit physiquement et financièrement sans que personne ne le sache.





Elle est avec nous, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes satisfaites, nous les femmes de la Coalition And/Nawlé And/Liguey’’. Surtout, dit-elle, ce qui fait son charme, elle s’occupe bien de son époux, malgré les calendriers chargés de la politique. Ndèye Lobé Lam n’est pas en terrain inconnu. Dans le passé, elle a cheminé avec Afia Loum en tant que tête de liste proportionnelle à la conquête de la mairie. Mariée et mère de deux bouts de bois de Dieu, elle a obtenu son baccalauréat au lycée Valdiodio Ndiaye, puis elle est allée à l’université à la faculté de Droit, jusqu’à un niveau supérieur. Ce, avant de faire une formation en bureautique.

.

Elle a passé une partie de son enfance en Côte d’Ivoire, avant de revenir au Sénégal servir son pays. La directrice d’exploitation du Cœur de ville de Kaolack Ndèye Lobé Lam est considérée comme une très responsable. Le manager responsable financier et comptable pour le Cœur de ville Saloum Investissement Développement Lamine Wade dit ceci : " C’est une femme très intègre, dévouée, respecte l’entreprise. Elle est prête à défendre les bonnes causes pour l’intérêt de l’entreprise. Elle y va avec le cœur sans tricherie. Elle est dévouée, elle est gentille’’. En réunion, dit M. Wade, elle est prête à affronter et même débattre positivement, jusqu’à atteindre gain de cause, toujours pour défendre l’intérêt général. Sa petite sœur Fatou Lam gérante de la plateforme des femmes de la région de Kaolack jure que sa sœur n’a pas de défaut.