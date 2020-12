Nomination au Cese : Les précisions de Cheikh Tidiane Mbaye

" Suite aux articles et commentaires parus hier dans la presse faisant état de ma nomination au poste de conseiller spécial au Conseil économique social et environnemental (Cese), je tiens à apporter les précisons suivantes :A la demande de son président, j'avais accepté d'appuyer bénévolement et amicalement le Cese dans le recrutement de ses futurs compétences.Pour des faisons personnelles, j'ai décidé d'y renoncer et remercie le président Idrissa Seck pour sa confiance", écrit Cheikh Tidiane Mbaye dans une note reçue ce 23 décembre 2020.