Nomination de Abdou Fall et Moussa Sy : Youssou Touré dénonce la «promotion de la transhumance »

Youssou Touré est très remonté contre les nouvelles nominations au conseil des ministres et ne s’en cache pas. Le coordonnateur du réseau des enseignants républicains a exprimé de vive voix sa colère sur le plateau de ‘’Rfm Matin’’ dont il était l’invité ce lundi et a dénoncé la nomination du maire des Parcelles assainies, Moussa Sy (nouveau Pca du Port de Dakar) et Abdou Fall (nouveau Pca de l’Apix).







« Je ne suis pas d’accord avec cette promotion de la transhumance. Charité bien ordonnée commence par soi-même parce qu’on était là (dans la mouvance présidentielle) depuis très longtemps. On a fait nos preuves. Je préfère partir que de subir certaines situations. Quand-même, on est tous d’égale dignité. Je reconnais pas mal de vertus au président Macky Sall. C’est une personne très simple, humble… mais nous aussi on a notre point de vue par rapport à ce qui se passe », fulmine-t-il. Avant de remixer le Cd de Momar Samb : « Rewmi dou lougnouy Paacco (ce pays n’est pas un gâteau que l’on se partage) ».





Laissé sur la touche depuis très longtemps, Youssou Touré juge inopportune (dans ce contexte d’état d’urgence) et incompréhensible (absence de critères d’appréciation). « On donne des sucettes à tous ceux qui débarquent, cela ne fera pas avancer ce pays. On doit se baser sur les compétences. Si Youssou Touré n’a pas les compétences, qu’on le laisse, qu’on ne lui donne pas certains postes. Il y a des recrutements qui posent problème. Des gens qu’on ne connaissait même pas, qui n’ont défendu personne, ils ne sont là que pour eux-mêmes. Il faut revoir cela. On n’ pas besoin d’aller prendre des transhumants », tempête-t-il.