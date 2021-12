Nomination Premier ministre : Macky révèle le moment choisi

Le poste de Premier ministre sera de retour. L’information était connue, mais on ignorait quand est-ce que. Le Macky Sall a donné plus d’indications. « Ce sera après les élections locales. Ça n’a pas de sens de nommer un Premier ministre avant les Locales », a-t-il soutenu. A la question de savoir s’il a déjà choisi son homme, il répond : « dans ma tête, oui ». Macky Sall a accordé un entretien à Rfi et France 24.