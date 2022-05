Nominations à la Mairie de Dakar : La COJER accuse Dias de recycler “des fainéants et des traîtres"

Suite à la dernière sortie du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias défiant le chef de l'Etat, Macky Sall, la Convergence des jeunesses républicaines de Dakar (Cojer de Dakar), est montée au créneau. Ces jeunes apéristes, qui ont fait face à la presse, cet après-midi, ont dénoncé les propos de l’édile de Dakar, jugés



« fallacieux » et « irresponsables ».





D’après les membres et sympathisant de la Cojer de Dakar, Barthélémy Dias, ne cesse de poser des actes

contraires à la charte républicaine.

À en croire le coordonnateur de la Cojer de Dakar, Ousmane Ndiaye, l’exclusion de l’ex maire sortante ,Sowam Wardini et le boycott lors du forum mondial de l’eau, tenu le 21 mars 2022 sous des prétextes « bidon et injustifiés », est « un signal que ce Sieur a oublié dès la soirée de son élection qu’il doit être un édile au service des Dakarois et non d’une quelconque organisation politique ». S’agissant des nominations du Capitaine Touré et de Guy Marius, Ousmane Ndiaye les juge illégales : « Le décret n 2020-30 du 08 janvier 2020 fixant les organigrammes types des collectivités territoriales ne prévoit pas ces postes. Ce que le maire n’ignore pas car il a reçu une lettre circulaire qui l’invite à appliquer ledit décret ».





« Nous mettons en garde le Maire Barthélemy Dias et Cie que les Dakarois n’accepteront jamais que leur mairie soit transformée en recyclage de fainéants, de traîtres et de politiciens véreux encagoulés.



Nous n’excluons pas s’il persiste dans cette démarche illégale de réclamer sa révocation à la tête de la ville en tant que citoyens dakarois », menace-t-il.