Non-respect de la parité par Bby à Mbacké : Gallo Bâ dézingue l'opposition et précise...

Aphone depuis le début de la polémique concernant le non-respect de la parité noté sur la liste communale de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Mbacké, Gallo Bâ est sorti de sa réserve. Face à la presse, le directeur de la Sogip n'a pas porté de gants pour apporter une réplique salée à l'opposition locale qui envisage de saisir la Cour d'appel de Thiès, après les élections locales, pour annuler cette liste.



A en croire le candidat de Bby à la mairie de Mbacké, c'est un faux débat. "L'opposition ne peut rien nous reprocher, parce qu'elle a fait pire. Nos détracteurs n'ont pas dit aux Mbackois que je suis incompétent pour diriger la mairie ou je n'ai aucune utilité pour eux. Mais ils perdent leur temps dans un débat non-fondé", a minimisé Gallo Bâ.



Revenant sur cette affaire, la tête de liste communale de Bby à Mbacké avoue : "Nous nous sommes trompés, en mettant successivement deux hommes, lors de la confection de notre liste. Malgré tout, la parité a été respectée, parce que le nombre de conseillers municipaux sera égal à celui des conseillères municipales après notre victoire, s'il plaît à Dieu."



Le directeur de la Sogip est d'avis que l'opposition, qui envisage de saisir la Cour d'appel de Thiès, a perdu d'avance son combat.



"Après le dépôt de chaque liste, la commission administrative a un délai de trois jours pour valider ou notifier les manquements constatés au mandataire. Et les candidats concurrents peuvent attaquer la liste publiée devant les juridictions. Mais quand le délai de recours est épuisé, c'est la forclusion. Ainsi, personne ne peut attaquer notre liste devant les juridictions", a précisé le candidat communal de Bby à Mbacké.



De plus, Gallo Bâ s'est prononcé sur l'affaire du rejet de la criminalisation de l’homosexualité qui suscite une vive polémique au Sénégal.



En effet, Cheikh Abdou Mbacké Dolly, candidat de la coalition Bokk Gis Gis à la présidence du Conseil départemental de Mbacké, a déclaré sur Seneweb : "Voter pour la coalition Benno Bokk Yaakaar, c'est promouvoir l'homosexualité au Sénégal."



Mais le directeur de la Sogip a balayé d'un revers de main cette accusation. Selon lui, l'opposition n'a pas de programme et c'est pour cela qu'elle mène cette campagne de diabolisation.



"Ce faux débat n'intéresse pas les populations. Et pour cause ! Le président Macky Sall a été très clair avec le président des États-Unis, Barack Obama, en son temps. Cette pratique ne peut pas prospérer au Sénégal, surtout entre Touba et Mbacké. Et tenir ce débat, c'est un manque de respect notoire vis-à-vis de nos guides religieux. Parce que des petits-fils de Serigne Touba sont dans notre liste", a démenti le candidat de Bby à la mairie de Mbacké.



A noter que le candidat Gallo Bâ s'exprimait lors d'une conférence de presse pour présenter sa vision axée sur 40 engagements en vue de rendre la commune de Mbacké plus rayonnante, après son éventuelle victoire.