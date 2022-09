Nouveau gouvernement : Amadou Kane Diallo « rassuré » par le choix des ministres

Le coordonnateur de Benno Bokk Yaakar (Bby) de la commune de Ogo (Matam), félicite le nouveau gouvernement mis en place par le Président de la République et s’est dit optimiste par rapport à sa réussite à relever les défis qui lui sont confiés par le Chef de l’Etat. Avec cette nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Amadou Ba, Amadou Kane Diallo soutient que Macky Sall a dévoilé sa feuille de route pour résoudre les préoccupations du pays et des Sénégalais.







« Le Chef de l’Etat a tracé une feuille de route qui prend en compte les préoccupations du Sénégal et des Sénégalais, et nomme Monsieur Amadou Ba aux fonctions de Premier ministre. Nous félicitons tout le gouvernement et sommes convaincus des succès éclatants à venir, au regard des profils. Les importants chantiers que le Président Macky Sall a si brillamment engagés seront, sans nul doute, poursuivis avec bonheur, au profit des populations et pour les avancées sociales et économiques du Sénégal », a souligné Amadou Kane Diallo dans une note parvenue à Seneweb.

Le coordonnateur de Bby de Ogo a, par ailleurs, félicité et salué la nomination du tout nouveau ministre de la région de Matam, en l’occurrence Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, des Télécoms et de l’Economie numérique, avant de le rassurer qu’il trouvera auprès de lui et de ses camarades « le soutien sans faille » à la réussite de sa mission.