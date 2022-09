Nouveau Gouvernement : la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) liste ses attentes

Alassane Seck de la Ligue Sénégalaise des droits de l'Homme

Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH), Alassane Seck, a donné ses attentes face au nouveau gouvernement, formé ce samedi 17 septembre par le Premier ministre, Amadou Ba.





Le droit-de l'hommiste d’évoquer la situation d’urgence qui est actuellement les « inondations », non sans oublier la situation des enfants de la rue. « Pour nous, c’est une urgence signalée. L’État devrait faire l’effort qu’il faut pour les renvoyer chez leurs parents. C’est une volonté politique. Je pense que l’État n’a pas fait ce qu’il devait faire. C’est un point important, trop visible. Pour nous, défenseurs des droits humains, nous pensons que les enfants devraient être mis dans de meilleures conditions », a déclaré le Président de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), invité de Mamadou Ibra Kane dans Jury du Dimanche.





Parlant de la cherté de la vie, Alassane Seck, soutient : « Les mesures d’allégement du coût de la vie et de soutien à l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer, resteront pour moi, la priorité des priorités. Parce que mon souci, c’est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous. Dans cette optique, nous avons en perspective de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, les commerçants, et tous les acteurs, pour arrêter de nouvelles mesures ».