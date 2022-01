[Profil] Nouveau maire de Yoff : Seydina Issa Laye Samb, l'autre "Mahdi" !

Seydina Issa Laye Samb

A 34 ans, il est la surprise de ces élections locales. Seydina Issa Laye Samb, le désormais plus jeune maire de la commune de Yoff a battu la tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakkar à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, dans sa propre commune. Très loin d'être un nain en politique, Seydina Issa a su conquérir la cité de son Grand-père et plus particulièrement sa jeunesse qui l’a porté au pinacle. Retour sur le parcours de Baye Seydi !









Au soir du 23 janvier, les photos de Seydina Issa Laye Samb font le tour des réseaux sociaux telle une rock star. Il attire l’attention d’abord par son beau sourire, ses belles dents blanches, son teint mat... Le tombeur d’Abdoulaye Diouf Sarr, Tout-puissant ministre de la Santé, maire sortant de Yoff et tête de liste de la coalition présidentielle, fait aussi chavirer le cœur des jeunes Dakaroises. Hélas mesdames, le jeune maire de Yoff n’est plus un cœur à prendre.





Malgré son jeune âge (34 ans), le nouveau « Mahdi » de Yoff n’en est pas à sa première élection. La dimension du perdant fait la grandeur du vainqueur. Et le jeune y croyait fermement. C’est ce qui l’avait poussé d’ailleurs à annoncer sa candidature bien avant la création de la coalition Yewwi Askan Wi. « A Yoff nous sommes les seuls jeunes à avoir le courage de faire de la politique depuis 2007», affirme Seydina Issa.





Ses collaborateurs étaient tout aussi convaincus que le jeune avait le bon profil pour être à la tête de la coalition au niveau de cette commune aussi stratégique. « Il s’est beaucoup investi et a su trouver les moyens de mettre en œuvre sa politique avant même d’être maire », témoigne Assane Mbengue, membre de Pastef et candidat à la candidature pour la maire de Yoff au sein de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw).





C’est d’ailleurs ce qui a poussé Assane a laisser « son jeune frère », comme il l’appelle, conduire la liste de Yaw. « Lorsqu’il a fallu choisir, nous étions deux et c’est après discussions que nous avons décidé de le mettre en avant parce qu’il a les atouts nécessaires », confie-t-il. Si pour certains son élection est une surprise, pour ses proches, ce sacre est le couronnement du long et sinueux parcours politique de cet homme de terrain. « Il n’acceptait jamais de monter dans sa voiture lors des tournées, il marchait avec nous et parlait aux populations de vive voix sans jamais se lasser », atteste un jeune de son quartier.





Un religieux politique





La démarche et l’intelligence politique, le plus jeune maire que la commune de Yoff ait connu, l’a appris à l'École du parti. En 2007, à l’âge de 20 ans, Baye Seydi comme l’appellent ses proches, intègre le Parti socialiste après sa rencontre avec Mamadou Diop ancien maire de Dakar. Il lui a fallu attendre 07 ans pour devenir le Secrétaire général des Jeunesses socialistes à Dakar et le chargé de la Vie Politique du mouvement national des jeunes socialistes.





Au moment de la séparation entre Khalifa Sall et Ousmane Tanor Dieng, le nouveau maire a choisi le camp du premier qu’il a connu en 2009. Il a été exclu du Parti socialiste au même moment que Khalifa Sall, Barthélémy Dias… Sa fidélité et sa constance aux côtés du maire révoqué de Dakar sont restées intactes depuis ce moment malgré les vicissitudes de la vie politique.





Seydina a aussi l’habitude de se frotter à plus fort que lui. Aux législatives de 2017, il était investi dans la liste de Manko Taxawou Sénégal. Pour sa première participation, Baye Seydi remporte plus de 8000 voix soit 33% des votants face à des ténors comme Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Ndour entre autres. Seydina Issa soutient : « c’est à partir de ce moment que moi et mon équipe avons su que nous pouvions envisager une candidature aux élections locales ». Un rêve devenu réalité avec le coup de maître de ce dimanche.





La vie politique de l’élu de Yoff est teintée d’humanisme, de valeurs religieuses telles que la pudeur et la discrétion comme toute personne ayant reçu l’éducation de fidèle Layenne. Un fait qui n’est pas anodin puisqu’il est issu de la lignée du Mahdi de Yoff. L’homonyme du premier khalife des Layennes est petit-fils de Mame Babacar Laye, lui-même fils de Seydina Limou Laye. Selon toujours Assane Mbengue, « c’est exactement cela qu’on attend des personnes issues des familles religieuses, qu’elles soient au service de la société à l’instar de leurs aïeuls ».





Père de famille, banquier…





Seydina Issa a acquis très tôt le sens de la responsabilité. Marié et père de deux enfants, son entourage le décrit comme un homme très « sérieux », « respectueux» et « dégourdi ». L’homme aux épaules larges et au teint noir est titulaire d’un master en Banque. A ce jour, le cinquième maire de Yoff est cadre à la ville de Dakar.





Son principal crédo : « Permettre à la population d’être au cœur de la gouvernance locale ». Seydina Issa Laye Samb inspire aujourd’hui toute une jeunesse à laquelle il croit fermement. « Quand un jeune peut faire la même chose qu’une personne âgée, le mieux c’est de donner les responsabilités au jeune qui bénéficiera des orientations de l’aîné » déclare-t-il.





Cette alternance générationnelle qu’il a toujours prônée, il en est aujourd’hui l’un des symboles. Reste maintenant à agréablement surprendre les Yoffois !