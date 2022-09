Nouveau ministre des Sports : Yankhoba Diatara veut hisser plus loin et plus haut le drapeau national

Yankhoba Diattara, Ministre des Sports

Nommé ministre des Sports dans le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Bâ en remplacement de Matar Bâ, Yankhoba Diattara fixe ses objectifs. L’ancien patron du ministère de l’économie numérique et des Télécommunications veut faire rayonner davantage le drapeau national.





‘’Merci au président de la République, Macky Sall, pour cette confiance renouvelée en me confiant le très stratégique et passionnant département des Sports. Je lui exprime toute ma gratitude. Je donnerai le meilleur de moi-même en collaboration avec toutes les fédérations sportives pour hisser ensemble, notre drapeau national encore plus loin et plus haut’’, lance-t-il.





La mission ne sera pas facile pour l’ex maire de Thiès qui succède à Matar Bâ qui a passé 8 ans à la tête de ce département couronné de titres notamment le sacre de champion d’Afrique des Lions du football.





Décrit par ses proches comme le premier supporter de l’équipe nationale de football à Thiès, Yankhoba Diattara a été pendant 20 ans le principal soutien du sport Thiessois sous la houlette du Président Idrissa Seck.