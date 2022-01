[ Vidéo] Organisation des locales, fichier électoral: les assurances du ministre de l’Intérieur

Tournée du ministre Antoine Diome à Thiés, Bambey, Diourbel,Touba

Le ministre de l’Intérieur a effectué une tournée ce jeudi, à Thiès, Bambey, Diourbel, Mbacké et Touba. Objectif: s’enquérir de l’état d’acheminement du matériel électoral dans les préfectures et sous-préfectures et des dispositions prises dans les centres de vote, pour un bon déroulement du scrutin de dimanche prochain.





Accompagné du directeur général des élections et de toutes les autorités administratives qui agissent dans l’organisation des élections, Antoine Felix Diome rassure, constat à l’appui, que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux populations d’élire leurs exécutifs locaux dimanche prochain.





Par ailleurs, s’agissant de la sécurisation du scrutin et du fichier électoral, l’organisateur des élections martèle que toutes les mesures nécessaires sont prises pour un déroulement normal du vote, sur l’étendue du territoire national.