Organisation du forum mondial de l'économie sociale et solidaire : "Le Président nous a instruits d'accompagner la mairie de Dakar" (Zahra Iyane Thiam)

Le forum mondial de l'économie sociale et solidaire pourrait avoir une grande importance dans la consolidation des acquis en matière de gouvernance de l'économie sociale et solidaire. C'est pour cette raison que le président Sall a donné son autorisation à la Ville de Dakar à présenter la candidature de notre pays à l'organisation de cet évènement selon Zahra Iyane Thiam. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire s'est exprimée ce jeudi à Diamniadio pendant la cérémonie d'installation du comité de pilotage dudit Forum qui va se tenir à Dakar, du 1er au 6 mai 2023.





A l'en croire, le Chef de l'Etat a demandé d'accompagner la Ville de Dakar dans l'organisation de cet évènement de dimension internationale. " La mise en place de ce Comité de Pilotage permettra de donner corps à ces instructions, car il constituera un cadre de dialogue privilégié pour la définition des orientations du forum", dit-elle.