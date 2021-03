Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement : ‘’L’élimination d'un adversaire politique se fait dans les urnes"

Depuis le début de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, la théorie du complot est de plus en plus agitée par le camp du leader du Pastef. Il soupçonne des manœuvres de la mouvance présidentielle pour liquider leur chef de parti.Des accusations que le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, balaie d’un revers de main. Selon lui, la bataille se fait dans les urnes. ‘’L’élimination d’un adversaire politique se fait dans les urnes lors d’une élection’’, lance-t-il dans l’émission Grand Jury de la Rfm.Selon Oumar Guèye, ‘’on a rendu complexe une affaire simple. C’était une affaire privée. Il a été un élément catalyseur des manifestations. Les gens ont suivi le mouvement d’ensemble, mais on ne peut en faire un rapport de cause à effet.’’