Ourossogui : La mairie dégage étals et tabliers le long des artères

Coup de massue en cette veille de Tabaski pour les propriétaires des étals de commerce qui exercent leurs activités le long des artères qui bordent la Rn3 et la Rn2 dans la commune de Ourossogui. Après plusieurs sommations de la mairie les appelant à quitter les lieux, c’est finalement l’utilisation de la force qui a prévalu en cette nuit du 23 mai 2024 à travers une rocambolesque opération de nettoyage menée par des agents de la municipalité.















Cette « opération de désencombrement de la route nationale » réalisée avec le déploiement d’un dispositif sécuritaire sur les lieux et la mobilisation de camions, s’est illustrée par un dégagement de tous les étals et autres installations de tablier qui se trouvaient sur l’emprise des deux routes nationales qui se croisent au niveau du rond point central de la ville.













Tout a été arraché et rien n’a été épargné devant les rares vendeurs qui se trouvaient sur les lieux qui ont eu du mal à cacher leur désarroi. A l’image de Cheikh, un vendeur de tissus, et Safy, qui excelle dans la friperie, les propriétaires des commerces, ne savent plus où donner de la tête surtout en cette veille de fête durant laquelle les affaires marchent bien.













Malheureusement, les cris du cœur butent contre la décision des officiels de la mairie en charge du cadre de vie, qui stipulent que « les opérations de désencombrement vont être poursuivies à travers les grandes artères de la ville jusqu’à la libération de toutes les emprises sur la route nationale ».