Ousmane Sonko annonce son retour à Dakar et donne rendez-vous ce mercredi pour une déclaration

Après avoir annoncé son retour à Dakar depuis Ziguinchor où il se trouve, le leader de Pastef va parler aux Sénégalais. Il l’a fait savoir, à travers ses plateformes sociales. «Chers compatriotes, Je m’adresserai à vous ce mercredi 24 mai 2023, à partir de 20h30 ».



Son procès contre la masseuse Adji Sarr s’est tenu, hier mardi 23 mai, devant la Chambre criminelle en son absence. La date du délibéré est fixée au 1er juin prochain.



La maire de Ziguinchor encourt 10 ans de prison pour viols ou disqualification des faits en corruption de la jeunesse avec une condamnation de cinq (5) ans de prison et le paiement d’une amende de 2 millions de FCFA. Et cinq (5) ans d’emprisonnement pour menaces de mort.



Les avocats de la partie civile réclament 1,5 milliard de FCFA à titre de dommages et intérêts.