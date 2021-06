Ousmane Sonko: « Si Macky Sall veut être candidat, il devra marcher sur nos cadavres »

Le leader de Pastef est formel: « S’il (Macky Sall) veut être candidat (à la présidentielle de 2024), il devra marcher sur nos cadavres ». Ousmane Sonko a ainsi mis en garde le président Macky Sall, lors du rassemblement, ce vendredi, du mouvement M2D à la place de la nation.











« Il n’y a qu’un seul sénégalais qui ne sera plus candidat dans ce pays et c’est Macky Sall. S’il veut être candidat, il devra marcher sur nos cadavres », peste-t-il. Non sans annoncer à Macky Sall et ses sbires que : « L’Etat de grâce est terminé ».





Selon Sonko et Cie qui exigent la libération des 8 détenus de mars dont 3 ont été libérés aujourd’hui (1 à Ziguinchor et 2 à Diourbel), renseigne que : « cette manifestation n’est qu’un avertissement. Elle se poursuivra jusqu’au jour où tous les détenus seront libérés ».