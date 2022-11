Ousmane Sonko : «Si nous décidons de nous battre, tout le monde le saura !»

Même s’il a demandé aux membres de son parti, à ses amis et sympathisants de rester chez eux demain, jour de son audition, Ousmane Sonko ne veut pas de surprise. «Ça ne se jouera pas demain. Restez à notre écoute et suivons l’évolution de ce dossier. Parce que je vous l'ai toujours dit : ils sont toujours dans leur laboratoire en train de comploter et de voir les versions», lance le leader du Pastef/Les patriotes.





Poursuivant dans sa déclaration, il assène : «Nous avons le courage de faire ce que nous faisons. Si nous décidons de nous battre, tout le monde le saura. Nous ne sommes pas des froussards au point de mobiliser l’ensemble des troupes de la gendarmerie nationale, de la police d’État, l’ensemble des renseignements généraux et peut-être même l’armée. Nous avons même vu la réquisition des sapeurs-pompiers et la convocation de 12 escadrons de jeunes qui n’ont pas encore terminé leur formation à Fatick. C’est pourquoi on note des bavures lors des manifestations, car il y a des gens qui ne sont pas bien préparés.»





Par ailleurs, le maire de Ziguinchor, accusé de viols suivis de menaces de mort a rappelé que beaucoup de fausses informations ont été distillées, disant qu’il pourrait être arrêté en déférant à cette convocation. «C’est fait sciemment pour créer la psychose ou alors attendre la mobilisation de nos militants pour coller toutes sortes de motifs comme troubles à l’ordre public et appel à l’insurrection», dit-il.