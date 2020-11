Palais : La guerre des clans fait rage

Au niveau du Palais, où le Cabinet du président de la République et le Secrétariat général sont occupés par de nouvelles têtes, la guerre des clans fait rage. Pour consolider les positions, des camps se forment autour de Macky Sall.Selon le quotidien Tribune qui lève le lièvre dans sa livraison de ce samedi, la guerre des clans fait rage.Pire, et c’est pour dire le moins, tous les coups sont désormais permis. Le plus cocasse, c’est que le maître des céans, Macky Sall, reste de marbre.Preuve que la bataille bat son plein entre les différents clans au Palais, la nouvelle structure dénommée «Plateforme des débatteurs de l’APR» est en train d’intensifier les nombreux clivages entre les uns et les autres, installant sur place un vrai climat de suspicion entre camps ennemis et rivaux.Si certains membres des clans se tirent des coups silencieux, il y en a qui ont carrément fait savoir à leurs antagonistes, par des gestes et comportements, qu’ils ne les piffent pas.