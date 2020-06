Pandémie de Covid-19 : Les Cadres Républicains (CCR) saluent le leadership du président Sall et son management de la crise

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) apprécie la gestion faite par le président Macky Sall de la crise liée à la Covid-19 au Sénégal et approuve les décisions prises par l'exécutif depuis lors. Dans une résolution dont copie est parvenue à Seneweb, la CCR dit considérer "le caractère inédit et l'ampleur de cette crise qui a secoué tous les Etats, en paralysant les chaînes de production et d'approvisionnement et en réduisant la mobilité des biens et des personnes, avec le confinement de plus de 2,6 milliards d'individus dans le monde.





La pandémie de la Covid-19, souligne la CCR, a donné lieu à une crise économique, financière et sociale sans précédent à l'échelle mondiale et qu'elle aura des impacts négatifs considérables sur les finances publiques, le chômage et sur la pauvreté ; d'où, selon eux, l'impérieuse nécessité pour les pays de prendre des mesures pour absorber le choc et atténuer les effets de cette crise multidimensionnelle.





En effet, évaluant la gestion globale de la pandémie dans notre pays, la CCR "félicite le Président de la République, Macky Sall et son gouvernement pour les mesures fortes, anticipatives et graduelles prises, dès l'apparition du premier cas de coronavirus au Sénégal, afin d'endiguer la propagation de la maladie et de relancer notre économie qui était déjà sur les rampes de l'émergence".





Les cadres républicains "saluent le leadership du Président de la République qui a managé cette crise avec un esprit résilient et une souplesse intelligente, en tenant compte surtout des réalités économiques et sociales de notre pays. Et adresse ses encouragements appuyés au ministre de la Santé et de l'action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et tout le personnel de santé qui sont à l'avant-garde de ce combat contre la Covid 19, en consentant d'énormes sacrifices pour sauver des vies, au péril de leur propre vie".





Des encouragements qui vont également à l'endroit des forces de l'ordre et de sécurité "pour leur professionnalisme et leur détermination dans la lutte. L'ensemble de ces compatriotes méritent le respect et la considération de toute la Nation".

Elle encourage les pouvoirs publics, en relation avec tous acteurs du monde éducatif, à trouver les voies et moyens, dans un esprit patriotique, pour une reprise maîtrisée et sécurisée des enseignements.





En revanche, l'instance politique "condamne les sorties isolées et maladroites de certains cadres de la CCR, suite à des décisions de l'autorité, invite les camarades à plus de sérénité et de responsabilité".





Elle lance un appel à tous segments de la société "pour une mobilisation exceptionnelle en vue d'éradiquer définitivement le virus de la Covid 19, car le combat n'est pas encore terminé".





Pour eux, "Le combat contre cet ennemi commun est avant tout un combat de la communauté et ne se gagnera que par une forte résilience individuelle et collective, mais surtout un engagement de chaque sénégalaise et de chaque sénégalais, en respectant scrupuleusement les règles de gestes barrières édictées (port de masques, lavage des mains, distanciation sociale)".