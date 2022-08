Pape Diop : «La coalition Wallu, c’est mon idée»

«La mise en place de la coalition Wallu, c’est mon idée. Les premières réunions se sont faites entre mes deux domiciles. Quand la mayonnaise a pris, on a élargi, en commençant à faire des rencontres à la permanence Bokk Gis Gis.»



La révélation est du député nouvellement élu Pape Diop, président de Bokk Gis Gis, dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur.



Mais, l’ancien président de l’Assemblée nationale ne tardera pas à quitter la table de Wallu. A cause de ses anciens compagnons libéraux qui, selon lui, ont torpillé les règles de fonctionnement de la coalition.



Il rembobine : «Quand j’ai constaté que ces gens-là (du PDS) étaient boulimiques, j’ai claqué la porte. Nous avions défini ensemble les modalités d’investitures et on avait même commencé à recevoir des retours de la base. Mais 15 ou 20 jours après, il a eu une circulaire qui disait que tout doit être dirigé par le PDS. C’est pourquoi j’avais claqué la porte.»



Pape Diop ajoute : «Je suis allé seul aux élections. Je ne cherche pas à avoir des résultats si, vraiment, ça ne correspond pas à mes convictions.»