Pape Djibril Fall invite l'administration de l'Assemblée à plus de leadership

Le blocus constaté à l'Assemblée nationale depuis ce matin, indispose le jeune parlementaire de la coalition Les Serviteurs. Pape Djibril Fall a déclaré face à la presse que les travaux préparatoires devraient être faits avant cette séance. Ce qui devait permettre d'aller plus vite. Maintenant, ça pose un problème de consensus et un esprit de dépassement. Il est incompréhensible que certains groupes peinent à trouver un terrain d'entente, selon lui.





Pour le député non-inscrit, il fait un leadership fort à l'Assemblée nationale. Malheureusement, dit-il, la bureaucratie reste le talon d'Achille des politiques. On privilégie les procédures sur les résultats et on doit pourtant aller très vite et bien.





Pape Djibril Fall a interpellé l'administration parlementaire à aller dans cette dynamique. "Je ne mets personne au box des accusés ; j'interpelle tout le monde. Au-delà de l'Assemblée, tous ceux qui sont élus ou nommés doivent avoir comme priorité les préoccupations des populations".





"On constate avec beaucoup de tristesse la situation qui prévaut à l'Assemblée nationale. Comprendre que le temps est totalement précieux, est un défi que le Sénégal peine encore à relever. Nous avons un rapport trouble avec la ponctualité", dit-il. Il estime que l'Assemblée nationale, avec tout ce qui l'attend, gagnerait à avoir un bon rapport avec la gestion du temps.