Pape Samba Mboup : «L’appel de Wade ne concerne pas Farba Senghor et moi»

Abdoulaye Wade a lancé un appel aux membres du PDS qui ont tourné le dos à son parti par frustration. Mais Pape Samba Mboup ne se sent pas concerné. «J’ai entendu le Président lancer un appel en direction des frustrés qui ont quitté le parti, de venir le voir pour régler les problèmes. Je crois que cet appel ne s’adresse pas à moi et Farba Senghor, botte-t-il en touche dans un entretien paru ce mercredi dans Les Echos. Nous avons été exclus du PDS alors que les autres, pour une raison ou une autre, se sont fâchés et sont partis.»



Pape Samba Mboup ne digère toujours pas : «Nous avons été exclus comme des malpropres. Exclus, humiliés avec tout ce qu’on a enduré dans ce parti et pour ce parti.»



C’est pourquoi, prévient l’ancien directeur de cabinet de Wade, avant de parler de retour au PDS, il y a un préalable à respecter : «Si nous devions revenir, il y a le parallélisme des formes. Il faut que la structure qui s’était réunie pour nous renvoyer, se réunisse encore pour nous réhabiliter, rapporter la décision. A ce moment-là seulement, on parlera de si on peut revenir ou pas.»



Pape Samba Mboup, qui a rejoint le camp présidentiel, martèle : «On a été renvoyés, on ne peut pas revenir comme ça. Cet appel ne s’adresse donc pas à nous.»