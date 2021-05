Parcelles Assainies : Piques et clashs entre Mbaye Ndiaye et Amadou Bâ

Devant les femmes de l’Alliance pour la République (APR) des Parcelles Assainies samedi, les échanges entre Mbaye Ndiaye et Amadou Bâ ont été relativement chauds.



Entre piques et clashs, le directeur des structures de l’APR et l’ex-ministre des Affaires étrangères sont sortis du politiquement correct en s’affrontant verbalement.



Mbaye Ndiaye : «Fais attention à ceux qui te poussent à des combats…»





«Je ne suis pas un nain sur le terrain politique. Je sais lire les intentions. Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Je n’ai jamais dit aux populations des Parcelles de soutenir Amadou Bâ. Je ne l’ai jamais dit. Que personne ne me le fasse dire ! Je t’ai dit que je vais dire aux Parcelles Assainies d’accompagner Amadou Bâ pour soutenir le Président Macky Sall. Quelque grande que soit cette mobilisation, elle est pour le Président Macky Sall et non pour Mbaye Ndiaye ou Amadou Bâ. Il faut que cela soit très clair», a déclaré Mbaye Ndiaye, repris par Le Quotidien.



Il accuse Amadou Bâ d’avoir une ambition présidentielle : «Je te l’ai dit en privé et je te le dis encore en public. Attention à ceux-là qui te poussent à des combats qui ne sont pas les tiens. Il y en a qui sont des hypocrites, qui peuvent être des parents, des voisins, des compagnons.»



Amadou Bâ : «Tu vas me permettre de te concurrencer»



Amadou Bâ ne pouvait laisser passer cette pilule. À son tour de répondre à Mbaye Ndiaye à qui il rappelle le défi de l’unité. Puis, il place une pique : «Nous ne sommes pas dans le domaine de la chefferie. C’est même dépassé. Nous sommes à l’ère des équipes. Et c’est ce qui nous procure des victoires. Maintenant, dans un compagnonnage, il peut y avoir des satisfactions et des déceptions. Personne ne fait l’unanimité. Depuis que le Président Macky Sall m’a confié les Parcelles, c’est ce qui a toujours été ma démarche. Je n’ai rien à revendiquer. Et nous sommes ensemble pour soutenir et appuyer le Président Macky Sall.»



Amadou Bâ d’ajouter : «Je sais que tu es un homme qui aime beaucoup le Président Macky Sall. Je peux en témoigner, mais tu vas me permettre de te concurrencer et de ne pas te laisser me dépasser sur cette proximité.»