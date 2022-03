[ Vidéo] Dame Mbodji exige la restitution du passeport de Sonko

Dame Mbodji étale sa colère contre Macky Sall

« Rien ne justifie la rétention du passeport d’Ousmane Sonko. C’est un maire, un chef de parti politique qui a besoin de voyager pour s’occuper des problèmes de son parti et de sa ville. Des Sénégalais sont dans la diaspora et il a un agenda international. Qu’on lui rende ses titres de voyage. C’est une manière de participer à l’apaisement », a déclaré Dame Mbodj. Il a tenu ces propos lors de la conférence de presse du mouvement M2D qui faisait le point un an après les émeutes du mois de mars 2021. Le syndicaliste a profité de cette tribune pour évoquer la lancinante question du troisième mandat de Macky Sall : « Nous demandons au chef de l’Etat de se ressaisir et de respecter les points de notre référendum. Il doit sortir et dire de manière très claire qu’il lui reste deux ans et qu’il ne briguera pas un troisième mandat.





Dame Mbodj révèle qu’au moment des médiations religieuses pour mettre fin aux manifestations, le Président de la République s’était engagé à faire des concessions : « De la même manière que les guides religions nous ont demandé d’abandonner la lutte, ils ont aussi demandé au Chef de l’Etat de respecter les points de notre mémorandum. Il n’en est rien. Au lieu de tenir parole, il a renforcé son dispositif sécuritaire. Des policiers et gendarmes sont recrutés mais, ce qu’il ignore est que nul ne peut arrêter un peuple qui veut quelque chose.