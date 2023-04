[Document] Pastef appelle à un «maintien de la mobilisation sur tous les terrains pour protéger le projet»

A la veille du procès opposant leur leader, Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang devant la Cour d’appel de Dakar, le Bureau politique national de Pastef/Les patriotes s’est fendu d’un communiqué. Et c’est pour condamner et dénoncer «vigoureusement la recrudescence de la violence d'Etat dans notre pays ». «La dernière en date, l'arrestation arbitraire et illégale du Secrétaire général du parti, Bassirou Diomaye Faye, ce vendredi 14 avril 2023 à 22h à la sortie de son bureau, est encore une violation flagrante des droits fondamentaux et constitue une menace pour la sécurité du pays et la dignité des personnes », souligne-t-il.





Le BP a aussi fait part de l'usage excessif de la force à savoir des atteintes répétées à l'intégrité physique du Président Ousmane Sonko et destruction de biens lui appartenant, des détentions et arrestations arbitraires : les centaines détenus politiques et les militants des droits humains, des tortures des es militants de Pastef dans certains commissariats, des exécutions entre autres.







Sur ce, Birame Soulèye Diop et Cie exigent de Macky Sall de « mettre fin à cette violence d'État, de respecter les droits fondamentaux des Sénégalais et de libérer tous les détenus politiques ».











Voici l’intégralité du document dont Seneweb détient une copie!