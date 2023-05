Pastef : plus de 250 jeunes tournent le dos à Sonko

Défection dans les rangs de Pastef-Pikine. Selon L’Observateur, plus de 250 jeunes Patriotes ont décidé de tourner le dos à leur président, Ousmane Sonko. Dans les colonnes du journal du Groupe futurs médias (GFM), Talla Diop et ses camarades expliquent que c’est une façon pour eux de dire «halte» après avoir «été sensibilisés sur les risques qu’ils encourent en s’adonnant à la violence».



Talla Diop martèle : «Nous n’accepterons plus d’être utilisés comme de la chair à canon.»



Après avoir quitté Pastef, ces jeunes Patriotes ont décidé de déposer leur baluchon à l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir).