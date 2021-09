Pastef - Ziguinchor: Brouille entre la coordination départementale et celle communale

Brouille entre la coordination communale et départementale Pastef de Ziguinchor

A Ziguinchor, les pré-investitures aux élections locales de janvier 2022 font déjà grincer des dents même au sein des formations politiques. Au Pastef, la coordination communale, dans un communiqué en date du 1er septembre 2021 s’érige contre la coordination départementale. Et pour cause, celle-ci a informé dans un communiqué en date du 30 août 2021 qu’elle centralise « les dossiers complets de candidature à la candidature de toutes les communes auprès de M. Rodrigue Sitolo Tendeng ».





Les "Patriotes" de la commune rejettent dans leur communiqué un tel procédé qu’ils jugent non conforme à la lettre circulaire N° 001. Pour se justifier, la coordination communale explique que cette manière de faire « est une immixtion de la coordination départementale dans la gestion des pré-investitures au niveau des sections communales ». Et d’en déduire que ce n’est qu’une façon de « vouloir faire entorse au choix des militants, ce qui est inacceptable ».





Pour les proches de Sonko, les sections sont capables de gérer de bout en bout leur pré-investiture comme le suggère la lettre circulaire N°001.





Versant dans la menace, le bureau communal de Ziguinchor, après avoir dénoncé ce qu’il qualifie de pratique d’un autre âge, prenant l’opinion à témoin, déclare que le coordinateur départemental provisoire sera tenu pour responsable de tous les problèmes qui découleraient de cette situation.