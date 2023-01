PDS : Une pétition lancée pour exiger le retour de Karim Wade

Remous au Parti démocratique sénégalais (PDS). Le collectif des anciens de l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL), qui a initié une pétition, exige le retour « sans délai » de Karim Wade.





Selon L’Obs, le document signé par une « centaine de responsables » a été transmis à Wade-père. Le journal souligne que les anciens de l’UJTL souhaitent que le Pds ait plusieurs plans (A, B et C). Il s’agit, pour eux, d’éviter la forclusion de 2019. « Le parti doit avoir des candidats de substitution pour remplacer Karim Wade au cas où il ne viendrait pas, motive leur coordonnateur, Assane Kébé, repris par la source. Notre formation regorge de gens compétents capables de présider aux destinées du pays. Vraiment, nous ne voulons plus être victimes de l’absence du PDS qui a été forclos lors de la présidentielle du 24 février 2019. » Dans ce sillage, ajoute-t-il, « Karim Wade doit nous édifier sur son retour et mieux sur sa candidature. » Le même Karim Wade doit aussi « faire les sacrifices nécessaires pour son père et ce qui reste du PDS qui veut prendre sa revanche sur l’actuel président », poursuit Kébé.