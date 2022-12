Penda Mbow : “Adji Sarr, un instrument entre les mains d’hommes politiques"

Pr Penda Mbow

Alors qu’elle participait comme panéliste au lancement du mouvement « Demain Sénégal », hier, Penda Mbow a évoqué le cas Adji Sarr. La féministe dépeint celle qui accuse l’homme politique Ousmane Sonko de viols et menace de mort comme une jeune fille manipulée. “Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal et dans les institutions, une femme est devenue un instrument entre les mains d’hommes politiques. Et cet instrument entre les mains d’hommes politiques est manipulé. On l’a transformée, non plus en tant que citoyenne, mais en tant qu’objet pour des objectifs purement politiques. Et c’est la plus grave forme de violence qu’on puisse exercer sur femme », a fustigé Pr Penda Mbow sans citer Adji Sarr, d'après des propos relayés par Bés Bi.