Pendant ce temps-là, Macky Sall a rencontré…

Malgré les manifestations qui rythment la capitale, Macky Sall a tenu à respecter son agenda. Il a ainsi présidé une rencontre avec le Réseau International de la Jeunesse Libérale. "Tous les jeunes libéraux du pouvoir collé de l'opposition du Sénégal sont représentés. En voyant cette salle, c’est sûr que la reconstitution de la famille libérale est en cours. Vous tenez votre Assemblée générale de l’internationale libérale au moment où le monde fait face à de nombreux défis", a-t-il déclaré à l’occasion.





Selon le président Sall, le projet de libéralisme doit partir de l’humain et revenir à l’humain parce qu’il doit avoir pour finalité le bien être de chaque individu. "C’est ce focus sur l’état humain qui consolide l’Etat de droit, la démocratie et les droits de l’homme qui constituent le marqueur de la tradition. En même temps, le libéralisme n’exclut pas le social et ne consacre pas le règne du plus fort où l’Etat s'abstiendra de toutes interventions dans la régulation des forces", a-t-il observé.





Par ailleurs estime le chef de l'État, on ne doit pas laisser les citoyens subir toutes ces conséquences externes que sont entre autres : la guerre en Ukraine qui est venue s’ajouter à la pandémie entraînant une explosion du cours des matières premières. " L’Etat ne devrait pas s’abstenir avec sa fonction de réglementation lorsque le marché est en déréglementation. Voilà qui explique au Sénégal mon option pour le développement solidaire dans la justice sociale et dans l’équité territoriale " explique le Président Sall.





Macky Sall préconise de renforcer le multilatéralisme. “La passion libérale c’est aussi être dans la justice et l’équité. Et de plaider pour une nouvelle gouvernance mondiale”, estime-t-il.