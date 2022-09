[Communiqué] Pikine : La jeunesse de Benno s’engage à accompagner le Ministre Issakha Diop

Benno Pikine salue la nomination de Issakha Diop

Les jeunes de la coalition Benno Book Yaakar du département de Pikine ont adressé de "vives remerciements" au président Macky Sall suite à la nomination d'Issakha Diop dans le nouveau gouvernement. Lors d'une assemblée générale, ces derniers ont réaffirmé leur ancrage dans la coalition au pouvoir et promettent un engagement sans faille auprès du ministre Issakha Diop.









En effet, ces jeunes estiment que le nouveau ministre aura du pain sur la planche avec les inondations, une question d'urgence qui l'attend dans son nouveau département. Mais ils restent optimistes que "Issakha Diop réussira sa nouvelle mission de la plus belle des manières grâce à son expérience d'élu local".