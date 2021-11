Plainte contre les préfets : Adama Faye sur les pas de Sonko

Les préfets et sous-préfets sont dans le viseur de l’opposition.



Après la plainte annoncée d’Ousmane Sonko, le beau-frère du chef de l’État prévoit des poursuites judiciaires contre les autorités administratives pour «faute grave».



«Vous les préfets et sous-préfets qui faites semblant d’être atteints de la maladie du daltonisme, sachez qu’au-delà des recours en annulation de vos décisions honteuses, qui seront défendus par notre pool d’avocats, des poursuites judiciaires seront engagées pour faute grave. Et ce même au-delà du mandat de vos donneurs d’ordre», prévient Adama Faye, dans des propos repris par Les Échos.



S’adressant à Macky Sall, il signale qu’il ne compte pas croiser les bras devant une injustice.