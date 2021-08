Podor, commune de Walaldé : Une commission d'instruction de cartes d'identité « chassée » par les populations

Une commission d'instruction de cartes d'identité chassée de Walalde

C'est sous haute escorte de la gendarmerie que la commission d'instruction des pièces d'identité a été sortie de la commune de Walaldé dans l'île à Morphil dans le département de Podor, rapportent des sources de Seneweb très au fait de la situation tendue qui prévaut dans la commune dirigée par Moussa Sow, coordinateur national du Puma.





Selon les informations recueillies, c'est dans la nuit du dimanche vers 21 heures que la gendarmerie est venue escorter la commission pour éviter le pire car des menaces très prises au sérieux pesaient sur la sécurité des membres de ladite commission. D'ailleurs, dimanche vers 16 h, un groupe de personnes avait voulu mettre le feu au groupe électrogène utilisé par la commission. A signaler qu'une partie de la population s'insurge contre le fait que la commission n'enrôlait que des requérants des villages environnant et de la Mauritanie et qui seraient des partisans du maire Moussa Sow.